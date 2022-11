Sarri, la sua gioia nel post derby: ecco come ha festeggiato

Il derby vinto della Lazio è stato senza alcun dubbio nel segno di Maurizio Sarri. Ma come ha voluto festeggiare il mister?

Come raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero, dopo il fischio finale si sarebbe recato negli spogliatoio, lasciando la scena e gli applausi ai giocatori. In serata avrebbe poi invitato tutto il suo staff a cena nella sua villa all’Olgiata per ringraziare tutti del lavoro svolto.