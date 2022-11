Sarri e la promessa di Lotito: a gennaio arriverà un terzino sinistro

Il mercato invernale della Lazio sarà tutto rivolto alla ricerca di un terzino sinistro: la promessa di Lotito a Sarri

In casa Lazio si continua a pianificare la seconda parte di stagione che fa inevitabilmente rima anche con mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, nel vertice di Formello avuto qualche giorno fa Lotito ha fatto una promessa precisa a Maurizio Sarri.

Nella sessione di riparazione arriverà sicuramente un terzino sinistro di piede mancino, capace di dare respiro a Marusic e permettere uno sviluppo più lineare della manovra dal basso. Il casting è già partito ma l’idea è quella di arrivare a dama nel più breve tempo possibile.