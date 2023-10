Sarri sicuro: «Se segniamo poco? Questa Lazio ha due problemi»

Non ha dubbi Maurizio Sarri, non solo il problema in fase realizzativa, la Lazio ha due grattacapi da risolvere

Di una cosa è sicuro Maurizio Sarri, il problema della Lazio non concerne solo la fase realizzativa. Il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in previsione della sfida di Champions League contro il Celtic, confessando come (oltre ad un maggior numero di reti all’attivo) i suoi dovranno migliorare anche l’aspetto difensivo.

MANCANO I GOL – «Il problema sono sia i gol fatti che subiti. I numeri delle nostre partite sono spesso in equilibrio, non possiamo gettare la croce solo sul reparto offensivo».