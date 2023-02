Sarri, clamoroso retroscena: a Lotito aveva fatto il suo nome

Maurizio Sarri aveva fatto il nome di Cristiano Giuntoli, attuale DS del Napoli, come sostituto di Tare in estate

Come riportato da Il Messaggero, l’incompatibilità tra Sarri e Tare, non tanto dal punto di vista caratteriale quanto sulle scelte di mercato, è sempre più lampante. Già la scorsa estate c’erano stati attriti tra i due sulle strategie tecniche e di campo.

Proprio per questo Sarri aveva fatto un nome preciso a Claudio Lotito: Cristiano Giuntoli, attuale DS del Napoli, uno in grado di capire il suo gioco e per questo di proporre nomi adatti come ad esempio Raspadori, calciatore da sempre pallino del Comandante.