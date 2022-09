Sarri chiama Immobile: la richiesta del tecnico al suo attaccante

Sarri ha chiamato Ciro Immobile, impegnato con gli azzurri nelle sfide di Nations League: ecco la richiesta del tecnico

C’è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Ciro Immobile. L’affaticamento muscolare che l’ha tenuto fuori contro l’Inghilterra, sarà rivalutato stamattina attraverso esami specifici: se il problema sarà passato l’attaccante volerà in Ungheria con il resto degli azzurri.

Il Messaggero rivela un retroscena risalente alla giornata di ieri quando Sarri ha chiamato Immobile, pregandolo di non rischiare nulla. La Lazio non può permettersi di dover rinunciare poi un mese al suo bomber – ci sono 12 gare in 43 giorni – perché è stata sottovalutata una contrattura: c’è il rischio che il fastidio muscolare possa estendersi dal bicipite femorale al tormentato polpaccio, lungo la coscia destra.