Sandro Sabatini sulla prossima stagione: «Fiorentina favorita rispetto alla Lazio, bloccata sul mercato»

Sandro Sabatini, importante giornalista italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa ai vertici della classifica della prossima stagione

In una recente intervista rilasciata a Radio Sportiva, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha espresso il suo punto di vista sulle possibili prestazioni delle squadre nella Serie A 2025-2026, soffermandosi in particolare su Fiorentina e Lazio.

Secondo Sabatini, tra le formazioni analizzate – tra cui anche Como, Bologna e altre squadre di metà classifica – la squadra gigliata emerge come favorita: «Chi vedo meglio tra Fiorentina, Lazio, Como e Bologna? Quest’anno vedo meglio i viola. La Fiorentina è una squadra intrigante e può continuare la sua crescita», ha dichiarato. Il giornalista ha sottolineato come la Lazio, al contrario, risulti limitata dalla mancanza di operazioni significative in sede di mercato: ««La Lazio è stata bloccata sul mercato, mentre il Como o bene bene o male male»», ha aggiunto, evidenziando le incognite legate ai club di fascia media.

Sandro Sabatini ha anche commentato la situazione di altre squadre, come il Bologna e il Torino. Riguardo ai felsinei, Sabatini ha espresso dubbi sulle scelte per la prossima stagione: «Fronte Bologna: attendo di sapere chi sostituirà Ndoye, di capire come si comporterà Vitik e se Immobile risolverà il problema del gol… i rossoblù sono un po’ da verificare rispetto agli anni scorsi».

Sul Torino, invece, il giornalista ha espresso ottimismo: «Terrei d’occhio il Torino con Simeone, la squadra granata partirà con almeno 10 gol in più rispetto allo scorso anno». L’attaccante argentino, protagonista nelle ultime stagioni, rappresenta per i granata un punto di riferimento offensivo fondamentale, capace di cambiare l’equilibrio delle partite.

Queste valutazioni di Sabatini forniscono un quadro chiaro delle potenzialità delle squadre in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, sottolineando come alcune formazioni stiano consolidando il loro progetto, mentre altre attendono rinforzi o devono superare limitazioni di mercato. L’intervento del giornalista conferma l’interesse per il campionato italiano, in cui le squadre di medio-alta classifica cercano di costruire rose competitive senza perdere di vista la continuità e la crescita dei giovani talenti.