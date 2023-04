Sanderra a Lazio Style Channel: «Ai ragazzi ho chiesto determinazione»

Arrivano le dichiarazioni del tecnico della Primavera, a pochi minuti del calcio d’inizio della sfida contro il Pescara

Stefano Sanderra ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, pochi minuti prima della sfida tra Lazio Primavera e Pescara.

LE PAROLE– «Alla squadra ho chiesto determinazione: è chiaro che sei partite ancora da dover giocare sono tante, ma anche poche. Siamo in dirittura d’arrivo, è questo il momento più opportuno per valorizzare quanto di buono fatto finora. Ciò che è stato costruito nel tempo può prendere definitivamente corpo e certamente il Pescara può rappresentare un altro importante mattone da mettere. La squadra ha compiuto un notevole percorso di crescita, la maturità si è vista ma è importante resettare tutto di gara in gara con umiltà e dare il massimo in ogni sfida per cercare sempre di conquistare i tre punti. I ragazzi sono pronti, hanno lavorato bene, c’è grande fiducia nel gruppo.»