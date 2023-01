Sanabria Lazio, una strada c’è: lui verrebbe di corsa. Le ultime sulla possibile pista per dare a Sarri un vice Immobile

Secondo Il Corriere dello Sport è Sanabria e non Bonazzoli il nome ancora in corsa per il calciomercato Lazio. L’unica possibilità che può convincere il Torino a cedere Sanabria è l’arrivo di Shomurodov dalla Roma. Sanabria piace da sempre al diesse Tare e avrebbe il gradimento di Sarri. Potrebbe arrivare fino a giugno, in prestito con diritto di riscatto se Fares sarà ceduto con la stessa formula. I parametri degli ingaggi sono sovrapponibili:

Fares guadagna 1,2 milioni, Sanabria 1,5 milioni. Sommando la cessione (già avvenuta) di Kamenovic allo Sparta Praga, Lotito sarebbe nelle condizioni di chiudere l’operazione. Sanabria verrebbe di corsa a Roma, c’erano stati contatti in passato e anche a giugno, prima che arrivasse Cancellieri dal Verona.