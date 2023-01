Sanabria Lazio: c’è la strategia per prendere il vice Immobile. Torna di moda il centravanti del Torino

Secondo il Corriere dello Sport si riapre lo scenario di un possibile trasferimento di Antonio Sanabria alla Lazio, soprattutto ora che il Torino si è lanciato su Eldor Shomurodov della Roma. Il paraguaiano è stato vicino più volte alla Lazio, l’ultima a giugno, prima che il diesse Tare si fiondasse su Cancellieri del Verona.

Sanabria è in scadenza nel 2025, per arrivarci bisogna percorrere due strade, entrambe legate all’indice di liquidità da sbloccare. Lotito può farlo cedendo Fares oppure ripianando il passivo con un nuovo versamento personale. La formula ideale sarebbe quella di un prestito fino a giugno, fortunatamente dopo gli antichi dissapori i rapporti con Cairo si sono ripianati.

E lo stipendio? Per acquisire Sanabria potrebbe bastare la cessione di Fares, andrebbe aggiunta a quella già chiusa di Kamenovic (trasferito in prestito senza riscatto allo Sparta Praga). Fares guadagna 1,2 milioni, Sanabria 1,5. Kamenovic era sotto contratto per 300 mila euro a stagione.