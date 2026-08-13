Ora arriva l’ufficialità! Sana Fernandes ceduto alla Juve Stabia a titolo temporaneo

Adesso è anche ufficiale! Il giovane Sana Fernandes è stato ceduto a titolo temporaneo alla Juve Stabia

La Juve Stabia ha definito un nuovo innesto per il reparto offensivo puntando su un giovane talento di proprietà della Lazio. E’ ufficiale l’arrivo di Sanà Fernandes, esterno d’attacco classe 2006, che si trasferisce con la formula del prestito temporaneo. L’operazione conferma la strategia della società gialloblù, sempre attenta ai profili emergenti e ai giocatori con margini di crescita. Per il giovane portoghese si apre così una nuova esperienza, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare minuti importanti nel calcio professionistico. Vi riportiamo di seguito il comunicato:

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«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, con opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sana Eusebio Fernandes Mango a favore dell’S.S. Juve Stabia.

S.S. Lazio announces that it has temporarily transferred, with an option to buy and a counter-option, the registration rights of the player Sana Eusebio Fernandes Mango to S.S. Juve Stabia».