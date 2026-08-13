Paganini: «La Lazio con l’arrivo imminente di Frattesi alza un po’ il livello!»

Il giornalista Paolo Paganini ci ha tenuto ad esprimere la propria opinione in merito all’affare targato “Frattesi”. Le parole

La Lazio accelera sul mercato e mette nel mirino un colpo importante per il centrocampo. Il nome al centro delle attenzioni è quello di Davide Frattesi, per il quale la trattativa con l’Inter avrebbe raggiunto una svolta significativa. L’affare si è chiuso sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con un’opzione di riscatto fissata a 14 milioni. Una formula che consentirebbe alla Lazio di inserire immediatamente in rosa un centrocampista di livello senza sostenere subito un investimento elevato.

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Lazio, Frattesi pronto alle visite: i dettagli dell’accordo

Il centrocampista della Nazionale italiana è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima della definizione ufficiale dell’operazione. Nell’intesa tra i club sarebbe stata confermata anche la percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore, elemento già presente negli accordi precedenti.

Lazio, Frattesi rinforzo di qualità per la mediana

L’eventuale arrivo di Frattesi rappresenterebbe un innesto di grande spessore per la squadra biancoceleste, che punta a rafforzare il reparto centrale con un giocatore dinamico, abile negli inserimenti e con esperienza ad alti livelli. La Lazio avrebbe così individuato un profilo in grado di aumentare qualità e profondità a centrocampo. Vi riportiamo le considerazioni del giornalista Paolo Paganini in merito all’affare. Ecco le parole riprese da TMW Radio:

«È stato da sempre un giocatore seguito da numerosi club importanti, dalla Roma al Napoli, fino alla Juventus. Alla fine, però, è sempre rimasto all’Inter. Dopo l’esperienza al Sassuolo non è riuscito a trovare una continuità di rendimento costante, ma credo che questa possa rappresentare per lui un’opportunità significativa. Magari la Lazio riuscirà poi a completare il reparto con un altro investimento importante per il ruolo di prima punta. In questo modo sarebbe una squadra capace di alzare ulteriormente il proprio livello».