San Marino- Lazio Women 0-3, le biancocelesti allungano in vetta. Tris della Lazio di Catini che espugna il campo del San Marino Academy

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’esito della partita tra San Marino e Lazio Women, vinto dalla squadra di Catini. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Tris della Lazio di Catini, che espugna il campo del San Marino Academy grazie alla doppietta di Moraca e alla rete di Castelli. Le biancocelesti, complice il pareggio del Napoli in casa contro il Ravenna, allungano in vetta, portandosi a +3 sul Cittadella, secondo in classifica.

SAN MARINO ACADEMY-LAZIO 0-3

Marcatrice: 31′, 73′ Moraca, 70′ Castiello



SAN MARINO ACEDEMY: Montanari, Marenco, Micciarelli, Baldini (58′ Tamburini), Bertolotti (78′ Accornero), Menin, Larenza, Brambilla (71′ Bolognini), Ladu (78′ Zito), Marengoni (58′ Papaleo), Barbieri.

A disp.: Olivieri, Amaduzzi, Fancellu, Gallina.

All.: Giulia Domenichetti

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (78′ Palombi), Kakampouki, Varriale, Toniolo (81′ Giuliano); Castiello, Eriksen, Colombo; Moraca (81′ Visentin); Chatzinikolaou (58′ Condon), Fuhlendorff.

A disp.: Natalucci, Savini, Falloni, Carosi, Proietti.

All.: Massimiliano Catini

Arbitro: Andrea Migliorini (Verona)

Assistenti: Stefano Petarlin – Leo Posteraro

Serie B Femminile | 19ª giornata

Domenica 5 marzo 2023, ore 14:30

C.S. Acquaviva (San Marino)»