Sampdoria-Lazio, formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Sampdoria-Lazio, Serie A 2019/2020: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sampdoria-Lazio – Segui dalle ore 20.45 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Sampdoria-Lazio: diretta live e sintesi

Sampdoria-Lazio: le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Viera, Ekdal, Linetty; Gabbiadini; Quagliarella, Caprari. A disp.: All.: Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Sampdoria-Lazio: i convocati del match

Sampdoria – Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.

Lazio – Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Sampdoria-Lazio: l’arbitro del match

La gara Sampdoria-Lazio, valida per la 1ª giornata di Serie A TIM, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi (sez. di Firenze). Assistenti: Meli – Peretti IV uomo: Serra V.A.R.: Banti A.V.A.R.: Tolfo. Il direttore di gara toscano ha diretto la Prima Squadra della Capitale in 42 occasioni: il bilancio di quest’ultimi precedenti è molto equilibrato. I biancocelesti hanno raccolto risultato pieno in 16 circostanze; lo score si completa con 8 pareggi e 18 sconfitte. L’ultima direzione dell’arbitro toscano in un match della Lazio risale alla sfida esterna di Milano valida per la trentaduesima giornata dello scorso campionato (1-0 il risultato finale in favore del Milan). Rocchi, inoltre, ha già diretto un incontro tra la Lazio e la Sampdoria. Il match risale al 2 settembre del 2007, giorno in cui i biancocelesti pareggiarono a Marassi per 0-0 con la compagine blucerchiata. La Prima Squadra della Capitale non vince una partita con l’arbitro Rocchi alla conduzione della gara dall’8 aprile del 2018, giorno nel quale la Lazio sconfisse l’Udinese per 2-1. Da quel giorno, i biancocelesti hanno incassato quattro sconfitte nelle quattro partite arbitrate dal fischietto di Firenze.

Sampdoria-Lazio streaming: dove vederla in TV

E’ tutto pronto per l’inizio di un nuovo campionato di Serie A. La Lazio, che alla seconda giornata dovrà vedersela già con la Roma, esordirà a Marassi contro la Sampdoria. I blucerchiati, dopo aver salutato Giampaolo, hanno accolto in panchina l’ex giallorosso Di Francesco. Fischio d’inizio dell’arbitro Rocchi alle 20.45 di domenica 25 agosto. Coloro che non si recheranno nell’impianto sportivo ligure per seguire il match, dovranno collegarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 255 sat.). Per vedere la partita in streaming sarà possibile utilizzare Sky Go oppure NOW TV, entrambe appartenenti al gruppo Sky. Il servizio è riservato ai soli abbonati.