Sampdoria Lazio, Correa carica la squadra: «Siamo pronti!» FT

A poco meno di 24 ore dal match tra Sampdoria e Lazio, Correa ha lanciato un messaggio su Instagram per caricare i suoi compagni

Correa ritrova la Sampdoria, ma da avversario. L’argentino, nella sfida del Ferraris, tornerà da ex e, con tutta probabilità, sarà lui a guidare la Lazio dal primo minuto. Con l’assenza di Ciro Immobile, fuori per squalifica, il Tucu sarà in tandem con uno tra Caicedo e Muriqi (possibile staffetta tra i due).

Alla vigilia del match, l’argentino ha caricato la squadra con un post su Instagram: «Siamo pronti!».