Sampdoria-Lazio, Caprari: «Sarà una grande partita, siamo pronti!»

Gianluca Caprari – attaccante della Sampdoria – ha commentato il momento della sua squadra, in vista della prima di campionato contro la Lazio

Mentre Inzaghi deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, Di Francesco ha battuto il Crotone in Coppa Italia: un buon test in vista della prima di campionato. Sei giorni alla gara inaugurale della nuova stagione e la Lazio volerà proprio in casa dei blucerchiati, a commentare la sfida è Gianluca Caprari che – a SampTv – ha dichiarato: «Specialmente la prima in casa è fondamentale, giochiamo davanti al nostro pubblico e spesso abbiamo fatto bene. Domenica ci aspetta una grande partita, ma penso che saremo pronti».