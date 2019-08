Lazio, Lazzari arriva in Paideia: nel pomeriggio l’operazione – FOTO

Infortunio Lazzari, la mano dell’esterno va k.o: oggi l’operazione in Paideia, si tenta un recupero lampo per il derby

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Qualche minuto prima delle 12.30, precisamente intorno alle 11.50, Manuel Lazzari è arrivato nella clinica Paideia di Roma, dove verrà ricoverato per sottoporsi, presumibilmente nel pomeriggio, ad un intervento chirurgico alla mano. Lo scopo dell’operazione è quello di ridurre la frattura al terzo metacarpo, rimediata nell’amichevole di domenica.

Una frattura scomposta a carico del terzo metacarpo della mano, è questo l’infortunio subito da Manuel Lazzari, durante l’ultima amichevole pre campionato di ieri contro la Primavera. Il giocatore alle 12.30 è atteso in Paideia e nel pomeriggio si sottoporrà all’intervento chirurgico, i tempi di recupero saranno più chiari dopo l’operazioni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’intervento al giocatore sarà applicato un tutore provvisorio. Per ridurre la lesione verrà applicata una placca metallica sul terzo metacarpo. I tempi biologici per la calcificazione di una frattura ossea richiedono un mese di stop, ma si farà di tutto per averlo a disposizione almeno per il derby con la Roma. Altrimenti il giocatore tornerà a disposizione dopo la sosta.