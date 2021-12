Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta

Doccia gelata per Massimo Ferrero. La Procura di Paola ha disposto l’arresto per reati societari e bancarotta per il patron della Sampdoria.

A quanto riporta l’ANSA il club blucerchiato non sarebbe coinvolto. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.