Samardzic Lazio, FRENATA del Milan? Ecco cosa è successo nella trattativa – le ULTIME

Samardzic Lazio, frenata della trattativa tra Udinese e Milan? Ecco cosa sta succedendo e di cosa non sono convinti i friulani: le ultime

Una trattativa che non sembra decollare quella che potrebbe portare Lazar Samardzic – obiettivo della Lazio – al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Udinese non sarebbe convinta dalle contropartite proposte per abbassare la cifra ovvero Adli e Pobega.

Due profili che hanno anche altre richieste e che il Milan starebbe valutando con attenzione. Bisognerà proporre altri calciatori o cambiare la formula dell’affare.