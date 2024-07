Samardzic Lazio, AUMENTA la concorrenza per il centrocampista! Il TOP CLUB si muove, gli AGGIORNAMENTI

Samardzic-Lazio, aumenta la concorrenza per il centrocampista dell’Udinese: Milan in pressing sul club friulano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato degli aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero tornati con decisione su Lazar Samardzic.

Stando a quanto si apprende per il serbo, che sarebbe comunque un nome alternativo a Fofana del Monaco, sarebbe già pronta un’offerta per il contratto e per il cartellino, per il quale il Diavolo avrebbe intenzione di spendere poco meno di 20 milioni di euro. Il calciatore dell’Udinese piace moltissimo anche al calciomercato Lazio che lo aveva sondato come alternativa a Greenwood nelle scorse settimane.