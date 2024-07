Samardzic Lazio, l’Udinese esce ALLO SCOPERTO! ANNUNCIO del tecnico Runjaic: ecco cosa succederà

Samardzic Lazio, l’Udinese esce allo scoperto sul futuro del giocatore serbo: arriva anche l’annuncio del tecnico Runjaic

Ai microfoni di Sky Sport, Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha così parlato della situazione sul mercato di alcuni suoi calciatori, tra cui quel Lazar Samardzic accostato anche alla Lazio.

LE PAROLE – «Penso al lavoro quotidiano. Finché Samardzic sarà qui sarò felice, è giovane e forte. Certo che può migliorare. Vedremo cosa succederà in futuro. Lo stesso vale per Lovric e Bijol: sono felice che siano in squadra. Sono appena arrivati dalle vacanze, stanno seguendo un programma speciale. Spero che possano rimanere e fare una buona stagione con noi».