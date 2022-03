Salvate il soldato Leiva! Lucas decisivo per Sarri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lucas Leiva è tornato al centro della Lazio ridando tempi e geometrie: Sarri, senza vere alternative in rosa, non può farne a meno

Lucas Leiva si è ripreso la Lazio. Dopo un periodo di appannamento coincisa con l’esplosione di Cataldi davanti alla difesa, l’ex Liverpool si è ripreso la scena e la mediana dei biancocelesti. Talmente importante per Sarri, ricorda l’edizione odierna de Il Messaggero, che verrebbe voglia di metterlo in una teca, ora che lo stesso Cataldi è infortunato.

Lucas tuttavia ha un’ora di gioco nelle gambe. Il tecnico toscano lo sa ed è per questo che in assenza di alternative adatta spesso Luis Alberto nei finali di partita. In estate, con Leiva che andrà a scadenza, dovrà arrivare un nuovo innesto e la società lo sa. Per il momento Sarri si aggrappa al brasiliano, perno a protezione della difesa che senza di lui va clamorosamente in difficoltà. Per il futuro ci sarà tempo: il presente si chiama ancora Lucas Leiva.