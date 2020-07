Salernitana, Ventura: «Qua nessuno pensa alla Lazio. E su Dziczek… »

Le parole dell’allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura durante la conferenza stampa, in merito ai giocatori di proprietà della Lazio

L’allenatore della Salernitana, Gian Piero Ventura, durante la conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Juve Stabia, ha parlato dei giocatori di proprietà della Lazio in prestito nel club granata, tra cui Dziczek. Queste le sue parole:

«Non ci sono calciatori che pensano ad altro, Lazio ed altri club. È un chiacchiericcio che resta tale e sarebbe meglio non fare. Tra due anni sarà titolare inamovibile in Serie A, spero con la Salernitana. È un ragazzo ponderato e serio, già parla italiano. Lo spessore lo vedi in questo, è destinato ad arrivare a livelli importanti perché ha qualità tecniche e morali».