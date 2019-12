Salernitana, le parole di Ventura: «Dziczek diventerà un crack!»

Gian Piero Ventura ha parlato nella conferenza stampa della vigilia

Gian Piero Ventura, attuale tecnico della Salernitana, è intervenuto durante la consueta conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Crotone. Ecco ciò che ha detto l’ex CT della Nazionale italiana.

PARLA VENTURA – «Per quanto riguarda la formazione, posso dire che Dziczek – giovane polacco in prestito dalla Lazio – è nettamente migliorato da quando è arrivato. Dobbiamo capire quale sia la partita migliore per permettergli di sfruttare al meglio le sue caratteristiche. L’esordio per un giovane è fondamentale, non va sbagliato e per questo stiamo valutando tante cose. Se non sarà in questa giornata lo vedremo alla prossima. Le mie valutazioni non dipendono dalle condizioni di Di Tacchio. Mi gioco tutto che diventerà un talento, proprio per questo devo gestirlo con intelligenza. Vi ricordo che nei primi mesi l’ho visto poco perché andava in nazionale, poi purtroppo si è infortunato».