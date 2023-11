Salernitana-Lazio, tegola per Maurizio Sarri in vista della sfida di sabato all’Arechi: la febbre mette KO Gila

Come riporta Il Messaggero, nella giornata di ieri è scoppiata la grana Mario Gila in casa Lazio.

Il difensore centrale spagnolo, unico cambio dietro Patric e Romagnoli in attesa del rientro di Casale, non si è allenato per un forte attacco febbrile. Da vedere se riuscirà a smaltirla entro sabato.