Serie A, l’Inter di Inzaghi non sa più vincere: con la Salernitana è solo 1-1

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di sabato scorso con la Fiorentina, impatta 1-1 con la Salernitana

L’Inter di Simone Inzaghi non sa più vincere. Dopo la sconfitta di sabato scorso con la Fiorentina a San Siro e il pareggio per 1-1 in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri non sono andati oltre il pari nella gara delle 17 contro la Salernitana.

A decidere la sfida i gol di Gosens nel primo tempo e di Candreva in pieno recupero. La Lazio, momentaneamente a +4, domani potrebbe ulteriormente allungare.