Salernitana in Serie A, scatta la festa: «Ora all’Olimpico» VIDEO

La Salernitana approda in Serie A dopo 23 anni. Intanto nello spogliatoio della squadra campana scatta la festa

Scatta la festa. La Salernitana vince contro il Pescara e torna in Serie A per la terza volta, un traguardo che mancava da 23 anni. Tanti i giocatori della Lazio in prestito nel club granata, chissà se l’anno prossimo vestiranno la maglia biancoceleste o quella del club campano.

Intanto, come si può vedere in una diretta Instagram, nello spogliatoio si alza il coro: «E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco all’Olimpico».