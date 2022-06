Salernitana, Iervolino non molla il sogno Cavani: pronta una nuova offerta

La Salernitana e il presidente Iervolino continuano a sognare il colpo Cavani. Pronta una nuova offerta al Matador

La Salernitana continua a cullare il sogno Cavani per l’attacco. Le difficoltà per arrivare al centravanti sono tante e soprattutto per l’ingaggio da dare al giocatore.

Dopo un primo approccio, ora è pronto a scendere in campo De Sanctis, ex compagno proprio di Cavani. Dai campani c’è la volontà di alzare l’offerta che, secondo quanto scritto da Il Mattino, potrebbe essere di un contratto da 5 milioni in caso di 20 gol del Matador in Serie A.