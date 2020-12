Cedric Gondo, giocatore di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana, potrebbe salutare il club. Le ultime

La Salernitana continua a vincere in campionato e a far sognare i tifosi granata. Il club di proprietà di Lotito guarda anche al mercato: potrebbe prestito salutare Cedric Gondo, attaccante di proprietà della Lazio in prestito al club campano.

Come riporta Tuttob.com, il calciatore ivoriano potrebbe lasciare la Salernitana a gennaio. Il giovane ha vari interessamenti da parte di club di Serie C: qui potrebbe giocare con maggiore continuità.