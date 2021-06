Salernitana, il Benevento chiede attenzione sulle procedure del trust

Si continua a discutere sulla Salernitana: nel frattempo, il Benevento chiede attenzione sulle procedure del trus alla FIGC

Una situazione che comincia a farsi sempre più intricata, dopo che la soluzione sembrava ormai raggiunta. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha firmato le procedure per il trust nella cessione della Salernitana, ma continuano a girare molti malumori in FIGC.

Nel frattempo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Benevento ha scritto alla Federazione affinché si faccia molta attenzione sulle procedure attuate dal patron biancoceleste. «La società Benevento Calcio intende manifestare la propria solidarietà alla Salernitana, con l’auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione al campionato di Serie A, conseguenza dei meriti sportivi. Segnala altresì, che nell’ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla Serie A, in attuazione delle norme e dei regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società» ha scritto il club sannita in una nota inviata alla FIGC.