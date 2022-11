Salas pazzo di Messi: «Merita di essere il migliore della storia»

Marcelo Salas, ex attaccante della Lazio, ha parlato di Lionel Messi dopo il gol di ieri contro il Messico. Le sue dichiarazioni

Marcelo Salas, ex storico attaccante della Lazio, ha parlato di Lionel Messi ai microfoni di RedGol.

PAROLE – «Penso che Messi abbia i meriti per essere il migliore della storia. Leo ha avuto una carriera spettacolare. È sempre stato al top del suo livello e ha gareggiato per i primi posti. Ha qualità impressionanti: velocità, tecnica. In altre parole, è un giocatore completo, uno dei migliori al mondo. E la cosa migliore è che è stato in grado di mantenere la sua carriera a quei livelli per tanti anni. Il che non è facile».