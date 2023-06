Sabatini: «Torreira? Non capisco perchè torna in Italia per andare alla Lazio»

Sabatini, il giornalista mediaset rilascia alcune dichiarazioni riguardo Torreira il quale è accostato alla Lazio

Ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato Sandro Sabatini il quale rilascia alcune dichiarazioni su Torreira accostato alla Lazio

TORREIRA – Maxime Lopez? Nelle poche volte che ho visto il Sassuolo giocare, non mi è piaciuto. Gli preferisco Torreira. Non ho capito perché Lucas non è rimasto a Firenze o perché adesso che sta per tornare in Serie A, lo faccia alla Lazio anziché alla Fiorentina