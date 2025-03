Ryan Kent: che fine ha fatto l’ex obiettivo di mercato della Lazio? Tra coccodrilli e Teheran, c’è una nuova pista

Ryan Kent: l’ex obiettivo della Lazio è ancora senza squadra: ecco le possibili destinazioni, da quelle esotiche a quelle ambiziose

Che fine ha fatto Ryan Kent? Il centrocampista scozzese è stato a lungo l’oggetto del desiderio del calciomercato Lazio nell’estate del 2023 ha rescisso il contratto con il Fenerbahce alcuni mesi fa e al momento è alla ricerca di una nuova squadra.

Il giornale turco As Marca – da non confondere con i due quotidiani spagnoli As e Marca – c’era stato un avvicinamento da parte del Persepolis, squadra di Teheran allenata dal suo ex allenatore al ‘Bahce Ismail Kartal. Un operazione che aveva messo sull’attenti i tifosi iraniani e che, come riporta sempre As Marca era anche influenzato da un particolare dettaglio della vita in Iran, ovvero la possibilità di avere come animale domestico un coccodrillo (il calciatore scozzese ha già due rettili come animali domestici). Idea però tramontata e ora, come riporta il portale spagnolo Fichajes lo scozzese è finito nel mirino di Real Sociedad e Villarreal.