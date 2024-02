Rovella a LSC: «Già da domani dobbiamo ripartire. E’ mancata la voglia di recuperarla»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni

Nicolò Rovella ha parlato così ai microfoni di LSC dopo Atalanta Lazio.

LE PAROLE – «Questa sconfitta fa male, ci fa incazzare. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa in più. Già da domani bisogna arrivare al campo e ripartire, col Cagliari c’è da fare una grande partita. Questa sconfitta può insegnare che ci vuole più cattiveria da parte di tutti, dobbiamo pensare alla prossima gara, se rimuginiamo sugli errori fatti sbattiamo la testa al muro. Sui primi gol presi ci sono stati due episodi negativi, ma anche nel secondo tempo dovevamo fare qualcosa in più. E’ mancato qualcosa da parte di tutti, è mancata la voglia di recuperarla. Ci mancano i gol, bisogna lavorare in settimana per allenarsi sui movimenti giusti».