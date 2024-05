Rovella Lazio, Tudor e Lotito non hanno intenzione di perderlo: confermato a SORPRESA per la prossima stagione. Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Nicolò Rovella non andrà via dalla Lazio nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista è stato acquistato l’estate scorsa in prestito biennale con obbligo di riscatto (per 17 milioni). Un’infiammazione all’osso pubico gli ha fatto saltare almeno una decina di partite, ma in questo finale ha ritrovato una maglia da titolare, convincendo Tudor.

Anche perché lo stesso Claudio Lotito non ha intenzione di perderlo. Sia il club che l’allenatore puntano su Rovella per la prossima annata. L’ex Genoa e Juventus sarà quindi uno dei perni della stagione a venire, per quella che sarà la stagione della rifondazione: via Felipe Anderson, probabilmente Luis Alberto, forse Kamada se non dovesse decidere di prolungare.