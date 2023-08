Rovella Lazio, si può chiudere a quella cifra con Pellegrini. Ma la Juve può cederlo anche a un’altra squadra: le ultimissime

Come scrive il Corriere dello Sport a 15 o 18 milioni complessivi il calciomercato Lazio può chiudere Rovella in prestito con riscatto obbligatorio dalla Juve, ma l’operazione è legata a Pellegrini e ieri sono emersi nuovi problemi

Il giocatore, se dovesse sfumare la Lazio, tornerebbe a Monza, dove ha giocato uno splendido campionato e Galliani lo rivorrebbe. Anche alla Juve, che non lo ritiene più incedibile, farebbe comodo: non rinforzerebbe una concorrente per la zona Champions e lo cederebbe in prestito.