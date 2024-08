Rovella Lazio: «Guardo Modric per COPIARGLI qualche giocata. Numero di maglia? Vi dico TUTTO»

Le parole di Nicolò Rovella alla Panini sulla scelta del numero di maglia e su Luka Modric, il suo idolo calcistico

Intervistato dalla Panini, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha parlato dei suoi numeri di maglia – il 65 lo scorso anno, il 6 in questa stagione – e il suo idolo personale. Di seguito le sue parole.

NUMERO DI MAGLIA – «Avevo scelto il 65 perché è l’anno di nascita di mio papà. L’ho avuto come primo numero al Genoa, credo di volerlo avere sempre e spero di poterlo prendere. O il 6 o il 65, sono questi i miei due numeri preferiti. Il 65 diciamo che mi ha sempre portato fortuna».

IDOLO – «Se posso diventare come Modric? È un po’ esagerato (ride, ndr.). Però sicuramente lui è il mio idolo, ho sempre guardato i suoi video prima delle partite anche per caricarmi e per provare a copiare qualche sua giocata. Io credo che lui sia inarrivabile, negli ultimi anni è stato incredibile. Sembra che più invecchi e più diventa forte. Modric è pazzesco».