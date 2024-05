Rovella Lazio, caso in sospeso: riscatto obbligatorio nel 2025. La Juve…Le ultime sul futuro del giocatore

Come riporta il Corriere dello Sport, Rovella con Tudor non ha mai avuto chance. La pubalgia è stata limitante e l’inattività ha contribuito a perdere posizioni. Pesano anche le valutazioni tecniche. Guendouzi, Kamada e Vecino hanno l’identikit dei centrocampisti modello per il tecnico della Lazio. Rovella e Cataldi sembrerebbe di no. Sono tra i giocatori entrati in discussione.

Rovella è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, il pagamento dei 17 milioni pattuiti con la Juve è previsto tra un anno (giugno 2025, quando l’acquisto sarà definitivo). Diciassette milioni sono una cifra importante per le casse capitoline, mentre sono ossigeno per la Juve. Ma recedere da un obbligo di riscatto non è semplice, bisogna essere tutti d’accordo.