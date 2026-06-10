Rovella a metà tra la possibile cessione ed un futuro da leader: il pensiero di Gattuso sul centrocampista capitolino

Rovella vero leader del progetto Gattuso? Cosa filtra sul centrocampista biancoceleste in vista della sessione estiva di calciomercato

La Lazio si prepara a una stagione di continuità e di cauta gestione del budget, con operazioni in uscita e in entrata che dovrebbero equilibrarsi. Al centro del progetto biancoceleste di Gennaro Gattuso c’è Nicolò Rovella, mediano reduce da una stagione complicata a causa di pubalgia e un problema alla spalla e anche cercato da diversi club sul mercato.

Il suo contratto è valido fino al 2028 e il club valuta un rinnovo per confermare il centrocampista come punto di riferimento e leader del reparto mediano. La strategia societaria, con saldo zero, permetterà di liberare risorse per confermare i pilastri e puntare su giovani di prospettiva.

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Lazio, il punto a centrocampo: Jensen e Fabbian nel mirino

Sul taccuino della Lazio restano anche nomi per rafforzare la mediana e il ruolo di trequartista. Tra questi rimangono sempre Fabbian, seguito già a gennaio, e Jonathan Asp Jensen, trequartista danese di proprietà del Bayern Monaco, reduce da una stagione in prestito allo Grasshopper con 40 presenze, 9 gol e 6 assist.

La trattativa con il club tedesco è avviata e l’arrivo del giovane danese potrebbe avvenire con un prestito finalizzato alla valutazione sul campo. Entrambi i giocatori rappresentano opzioni funzionali agli schemi offensivi e propositivi di Gattuso.

Le prospettive sui rinnovi e la gestione rosa della Lazio

Per quanto riguarda i rinnovi, Oliver Provstgaard dovrebbe estendere l’intesa fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio attuale a 500 mila euro a stagione. Il difensore danese è il candidato principale per il ruolo di sostituto di Romagnoli. Conferme sono attese anche per Danilo Cataldi, uomo spogliatoio con contratto in scadenza nel 2027, mentre per Gustav Isaksen (scadenza 2028) si valutano rinnovo e prospettive di mercato.

Tra gli altri giocatori, la gestione delle condizioni fisiche sarà fondamentale: Isaksen e altri come Patrice Gigot saranno monitorati durante il ritiro per definire programmi personalizzati, in particolare per chi deve gestire infortuni o problemi muscolari, come la pubalgia. L’obiettivo della Lazio è consegnare a Gattuso una rosa competitiva, equilibrata e in grado di rispettare le linee guida economiche del club, mantenendo al contempo qualità e leadership all’interno della squadra.