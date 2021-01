Ronaldo a secco, Immobile lo insegue: a Bergamo alla ricerca della vetta

Ronaldo a secco ma ancora in vetta alla classifica marcatori: Immobile, l’inseguimento parte da Bergamo

Per la seconda volta da quando è alla Juventus Cristiano Ronaldo è rimasto a secco per tre gare consecutive in Serie A. Il portoghese non ha segnato contro Inter, Bologna e Sampdoria, ed una simile striscia negativa non si verificava dalle sue prime tre partite in bianconero). La Juve e Pirlo non sono preoccupati, visto che il mese di gennaio è storicamente infatti un periodo di flessione per CR7, la cui media gol in stagione rimane eccezionale. Il portoghese è il capocannoniere del campionato con 15 reti, ma Ciro Immobile lo insegue a quota 13. Il bomber di Torre Annunziata ha realizzato tre calci di rigore contro i quattro trasformati dall’ex Real Madrid. A Bergamo Immobile ha la chance di avvicinare, eguagliare o superare il numero 7 bianconero. Sul campo in cui ha segnato il primo gol con la maglia della Lazio.