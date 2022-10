Romero studia da vice Immobile. E il rinnovo...

Sarri a sorpresa sta provando anche Luka Romero da vice Immobile a Formello. Intanto la società punta al rinnovo del contratto

Maurizio Sarri sta lavorando ad una soluzione a sorpresa per il presente e per il futuro. Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, in attesa del mercato di gennaio, il tecnico, oltre a Cancellieri, sta provando anche Luka Romero nel ruolo di vice Immobile.

Nel frattempo la società vuole assolutamente arrivare all’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: le prossime saranno settimane importanti in questo senso.