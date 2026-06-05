Romagnoli e la trattativa estiva con l’Al-Sadd: la Lazio attende il rilancio per chiudere

Dopo il trasferimento rimandato a gennaio Romagnoli è ad un passo dalla cessione all’Al-Sadd: cosa filtra sulla bandiera biancoceleste

Il futuro di Alessio Romagnoli sarà lontano dalla Lazio. Dopo il tentativo di trasferimento dello scorso gennaio, il passaggio al Al-Sadd potrebbe concretizzarsi quest’estate, se le condizioni contrattuali saranno rispettate e le parti troveranno un accordo definitivo. Il club qatariota ha avanzato una nuova offerta, ma inferiore rispetto a quella proposta alcuni mesi fa, creando la necessità di un nuovo confronto tra le società.

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I dettagli dell’offerta per portare Romagnoli in Arabia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta attuale si aggira sui 4 milioni di euro, ridotta rispetto ai 7,5 milioni più bonus proposti in precedenza. Il presidente Claudio Lotito avrebbe chiesto al club di Doha un rilancio, con modalità di pagamento più sicure richiedendo anche delle garanzie e delle penali in caso di mancato pagamento.

Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro tra le parti, ma l’aggiornamento sulla trattativa è stato rinviato a oggi, lasciando aperti gli ultimi dettagli, in particolare legati agli stipendi del difensore.

Romagnoli, la situazione contrattuale e le prospettive del difensore

Al momento, non sarebbero state richieste rinunce al giocatore, a differenza di quanto accadde a gennaio quando Lotito chiese due mensilità in anticipo, provocando lo strappo che bloccò il trasferimento. Questa volta, il finale della trattativa dovrà essere necessariamente diverso, con l’obiettivo di chiudere l’operazione senza ulteriori intoppi.

L’attenzione resta alta perché il difensore rappresenta un elemento chiave della squadra, e la gestione del passaggio al club qatariota sarà fondamentale anche per la programmazione della Lazio per la prossima stagione.