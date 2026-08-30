Calciomercato
Ultima volta per Romagnoli all’Olimpico? Al Sadd e Atalanta si contendono il centrale
Ultima volta allo stadio Olimpico per Alessio Romagnoli? Al Sadd e Atalanta si contendono il difensore della Lazio
Ore di altissima tensione in casa Lazio sul fronte calciomercato. Nella sfida di questa sera contro il Genoa, Alessio Romagnoli potrebbe calcare il prato dello Stadio Olimpico per l’ultima volta da calciatore biancoceleste. Nonostante un legame profondo con l’ambiente, la permanenza a Formello del difensore centrale fino alla naturale scadenza del contratto è tutt’altro che garantita, alimentando le voci su un suo imminente saluto.
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Futuro Romagnoli: l’Al-Sadd e il richiamo dell’Atalanta
A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero, che rivela l’interesse sempre più forte delle pretendenti. Su Romagnoli è tornato alla carica in modo prepotente l’Al-Sadd, club qatariota pronto a rilanciare dopo un primo no della società di Lotito. Parallelamente resta vigile l’Atalanta guidata da Maurizio Sarri, stimatore da sempre del centrale romano: la Dea valuta l’affondo, anche se l’offerta economica resta inferiore a quella araba.
Panchina per Romagnoli: l’attesa di un segnale di mercato
In attesa di capire quali saranno gli sviluppi definitivi, Romagnoli vivrà la partita contro il Genoa dalla panchina. Per il difensore si prefigura una serata ricca di emozioni, pronta a trasformarsi in un ideale addio ai compagni di squadra e ai tifosi. Il mercato è entrato nel vivo e le prossime ore saranno decisive per stabilire la sua nuova destinazione.
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