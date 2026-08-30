Gudmundsson, contatti diretti tra Lazio e Fiorentina: c’è anche la volontà del giocatore

Gudmundsson, c’è l’apertura del giocatore a un eventuale trasferimento nelle Capitale: contatti diretti tra Lazio e Fiorentina

Il calciomercato riserva un colpo di scena dell’ultimo minuto. Alberto Gudmundsson potrebbe lasciare la Fiorentina prima della chiusura della sessione. A riaccendere i riflettori sull’attaccante islandese è la Lazio, che si è inserita con decisione nelle ultime ore. Con l’arrivo a Firenze del giovane Njie e la prospettiva di ulteriori innesti nel reparto avanzato della rosa viola, lo spazio per l’ex Genoa rischia di ridursi notevolmente, aprendo la strada a una cessione a sorpresa.

Ultimissime Lazio LIVE: il punto su Ratkov e Belahyane in uscita e la nostra intervista a Manfredini

Contatti Lazio-Fiorentina: c’è l’apertura di Gudmundsson

Come riportato sul proprio sito da Alfredopedulla.com, nelle ultimissime battute si sono registrati i primi contatti diretti tra i due club. Il profilo di Gudmundsson piace moltissimo alla dirigenza dei biancocelesti, a caccia di qualità e fantasia per il proprio scacchiere tattico. Da parte del calciatore sarebbe arrivata una sostanziale apertura al trasferimento nella Capitale: un segnale chiaro dopo che l’islandese era già stato sondato nei giorni scorsi da altre società, comprese diverse rivali del campionato italiano.

Futuro Gudmundsson: la Lazio sfida le concorrenti di mercato

L’inserimento della Lazio complica i piani delle concorrenti e accende la corsa al talento della Fiorentina. La trattativa per Gudmundsson entra ora nel vivo: i biancocelesti puntano a chiudere l’operazione sfruttando l’abbondanza nell’attacco della viola, determinati ad assicurarsi uno dei pezzi più pregiati di questo finale di mercato.