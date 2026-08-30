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Convocati Genoa per la Lazio: i giocatori a disposizione di De Rossi
Convocati Genoa per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore De Rossi
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45 di oggi. La lista completa:
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Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz;
Difensori: Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Martin, Vaz, Puczka, Otoa, Sabelli, Mitaj;
Centrocampisti: Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Doucoure, Zulevic, Messias, Sow;
Attaccanti: Vitinha, Colombo, Osmajic.
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