Connect with us

Avversari

Convocati Genoa per la Lazio: i giocatori a disposizione di De Rossi

Published

2 ore ago

on

By

De Rossi

Convocati Genoa per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore De Rossi

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45 di oggi. La lista completa:

Ultimissime Lazio LIVE: il punto su Ratkov e Belahyane in uscita e la nostra intervista a Manfredini

Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz;

Difensori: Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Martin, Vaz, Puczka, Otoa, Sabelli, Mitaj;

Centrocampisti: Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Doucoure, Zulevic, Messias, Sow;

Attaccanti: Vitinha, Colombo, Osmajic.

Lazio Genoa puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×