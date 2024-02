Romagnoli a Sky: «Tutte le partite sono decisive. Non pensiamo alla Champions»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le dichiarazioni

Alessio Romagnoli ha parlato a Sky Sport prima di Torino Lazio.

LE PAROLE – «Siamo consapevoli che questa è una partita fondamentale. Dobbiamo pensare partita per partita, la Champions ormai è passata. Dispiace per la sconfitta col Bologna perchè era fondamentale. Oggi serve dare il massimo per uscire con i tre punti. Il Torino è una squadra ostica da incontrare, ha giocatori forti fisicamente e di qualità. Tutte le partite d’ora in poi sono decisive vista la nostra posizione».