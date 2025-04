Romagnoli, queste saranno le ultime partite del centrale con la maglia della Lazio? Continuano gli guardi dall’estero

Condividi via email

Romagnoli potrebbe salutare la Lazio al termine di questa stagione? Sirene straniere sul centrale biancoceleste

Una delle colonne portanti di questi ultimi anni della Lazio è indubbiamente Alessio Romagnoli sul quale, negli ultimi giorni, si continua a parlare di calciomercato Lazio. L’ex Sampdoria, Roma e Milan, come riportato da Il Messaggero, ha infatti ricevuto degli interessamenti dall’Arabia e potrebbe valutare delle offerte.

Inoltre, a complicare le carte in tavola per i biancocelesti, ci è il fatto che il suo contratto è in scadenza nel 2027. Potrà la fede capitolina del ragazzo avere la meglio sulle generose offerte provenienti dall’Asia? Lo sapremo presto.