Romagnoli Lazio: il difensore dice sì al club biancoceleste. Le ultimissime

Alessio Romagnoli avrebbe detto sì alla Lazio: la richiesta del difensore che arriverebbe a Roma a parametro zero

Alessio Romagnoli difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Milan, che per l’estate sta pensando a Sven Botman per rinforzare alla difesa. Ed ecco quindi che si aprono spiragli per la Lazio.

Come riporta Alfredo Pedullà, ci sono stati contatti diretti e indiretti tra le parti, probabilmente anche un summit molto blindato. Soprattutto c’è il sì di Romagnoli, affascinato dal vestire la maglia della sua squadra del cuore. E sull’ingaggio si andrebbe più o meno ad altezza Milinkovic-Savic, circa tre milioni a stagione più bonus. Romagnoli in orbita Lazio a parametro zero, pista che può diventare sempre più calda. La Lazio non ha incassato ancora il sì di Luiz Felipe in scadenza, ha Patric nella stessa situazione, aveva cercato Casale del Verona e deve ingaggiate almeno un paio di centrali. Romagnoli la soluzione che evidentemente andrebbe bene a Sarri. E che appartiene a quella lista di rinforzi (gli altri, nelle intenzioni, sono com’è noto Vecino, Emerson Palmieri e il sogno Kepa per la porta) che darebbero un senso al suo progetto.