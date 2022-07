Romagnoli-Lazio, trovata la quadra sui bonus: chiusura ad un passo

La Lazio e Alessio Romagnoli hanno trovato la quadra sui bonus per quanto riguarda l’ingaggio: la chiusura è davvero ad un passo

La Lazio sta per chiudere il terzo colpo in difesa. Dopo Gila e Casale, sembra essere davvero la volta buona per Alessio Romagnoli. Come riporta il Corriere della Sera infatti, le parti hanno trovato una quadra sui bonus sbloccando di fatto lo stallo creatosi.

La Lazio aveva messo sul piatto un quinquennale da 2.8 milioni di euro a stagione più 700mila di bonus, 500 dei quali legati alla qualificazione in Champions. Il raggiungimento di tali bonus è stato ora legato a condizioni più semplici che hanno di fatto rappresentato la chiave di volta dell’affare. Le prossime ore si preannunciano decisive: Sarri attende Romagnoli ad Auronzo.