Romagnoli Lazio, il giocatore sta facendo bene ma non si esclude una sua cessione a fine stagione. Ecco perché. I dettagli

Come riporta il Corriere di Roma, in bilico ci sarebbe pure il futuro di Alessio Romagnoli, secondo solo a Mattia Zaccagni per ingaggio se la Lazio mancasse la qualificazione europea, non si esclude una cessione per alleggerire ulteriormente il bilancio.

Il calciomercato Lazio quindi, sarebbe più guidata da criteri economici che sportivi.