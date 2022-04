Romagnoli Lazio, Pedullà: «A breve un vertice per il futuro del difensore»

Romagnoli più vicino alla Lazio. A breve è previsto un vertice tra l’entourage del giocatore e la dirigenza biancoceleste

La Lazio può provare l’affondo per Romagnoli. Come rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i primi contatti tra le parti ci sarebbero stati addirittura a settembre, per poi tornare nel vivo a febbraio. A breve dovrebbe esserci un summit tra l’entourage del giocatore e la dirigenza biancoceleste, la quale ha messo sul piatto una proposta superiore a 3 milioni di euro più bonus.

I dialoghi per il rinnovo con il Milan non sono andati avanti e la Lazio ha scelto di rifondare il reparto arretrato, partendo proprio da Romagnoli.